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Gergin iftar

’nin iki önemli ismi ve Karşıyaka’da verilen iftarda bir araya geldi. Adaylık nedeniyle yumruk yumruğa gelen ikili yan yana hiç durmadı.

Gergin iftar
İzmir'in Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Mahallesi sakinleri ile iftarın bereketini paylaştı. İftara; Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra, Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilen etkinlik için dev sofralar kuruldu ve yaklaşık 2 bin kişi bir araya geldi. İftarda Genel Başkan Yardımcıları ve da bir araya gelirken ikilinin yan yan durmaması dikkatlerden kaçmadı. İki isim Tezcan'ın 'den vekil olmak isteyen Özkan'ı 'dan aday yazmasıyla kavga etmişti. Parti içinde ismi en çok önerilen isimlerden olan Özkan, Tezcan'ın odasını basarak "Beni neden İzmir'e yazmadınız?" deyince "İl Başkanı istemiyor" cevabanı almıştı. İddialara göre bunun üzerine büyüyen gerginlikte Tuncay Özkan, Bülent Tezcan'ı yumruklamıştı.

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