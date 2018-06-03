AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginden satırbaşları;

Sizleri tarihinizden, geleneklerinizde kopararak marijinal örgütlerle aramıza girmeye çalıştılar. Sokaklarda sizi birbirinize kırdırarak tehditle, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. İrade, erdem ve casaret ile Türkiye şahlanacak, Diyarbakır şahlanacak.

Bizim meşrebimizde ayrımcılık yoktur. Geri kalmış bölgelere daha çok önem veriyoruz. Biz İzmir'de, Kayseri'de ne varsa Diyarbekir'de o olsun dedik. Son 16 yılda Diyarbekir'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35,5 kattrilyon yatırım yaptık. Ve Diyarbekir yaptığımız yatırımlarla, Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor.

DİYARBAKIR'A MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Diyarbakır'da eski stadın yerine millet bahçesi yapacağız. İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de bu Millet Bahçe'miz olacak.

"BİZ YAPARIZ, HDP YIKAR"

Biz yaparız HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Buradaki evleri bombalamadılar mı? Yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı evlerin altından? Camileri yaktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız. Sağlıkta Diyarbakır'da bin 242 yataklı hastane kazandırdık.

"SUR'U İHYA ETTİK"

Teröristleri imha etmekle kalmadık, Sur'u baştan sona inşa ettik. Diyarbakır demek tarihi taş evler demek. 350 taş evin inşasına başladık. Bu rakam bin 500'e çıkacak.

Diyarbakırlı kardeşlerimize 6,3 katrilyon destek verdik. TOKİ Diyarbakır'da konut projelerini hayata geçirdi. 3 yıl önce Sur içinde terör örgütü vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini yıktı. Camilerini, okullarını tahrip etti. Güvenlik güçlerimize saldıran teröristler kaçarken vatandaşlarımızı canlı kalkan yapmaya çalıştı. Sur için inşa ve ihya ettik. Diyarbakır'ın bu sembol bölgesini şehrin tarihine yakışır bir yer haline getirdik.

Diyarbakır'ın tarihini geçmişini yansıtan camiler binalar restore edildi. Sur'un içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık. Adeta yepyeni bir Sur ortaya çıktı. Dicle Vadisi'ne 320 dönümlü park yaptık.

DİYARBAKIR'I HIZLI TRENLE BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

Ulaşımda Diyarbakır'da 2002 yılına kadar 44 kilometre bölünmüş yol vardı biz buna 370 kilometre daha ilave ettik. Diyarbakır'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışmalara başladık. Diyarbakır'ı sulama projelerimizle yeniden ihya ettik. Diyarbakır havaalanını yeniden ele alarak yıllık 5 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Bay Kemal ve İnce İnce Muharrem'e sesleniyorum, Diyarbakır'a tarımsal desteğimiz 4 kat trilyon oldu.