Biz yaparız onlar yıkar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Konya'da halka hitap etti. Daha sonra Aksaray'a giderek vatandaşlarla buluşan Erdoğan şu mesajları verdi: Ana muhalefet konuşuyor "Paran var mı" diyor... Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Niye bilsin ki, ihtiyaçları var mı? Bay Kemal şu yatırıma bak, İnce şu yatırıma bak, son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptık. İlk defa yapıyoruz. Konya'da bisiklet yarışları için veledrom inşa edeceğiz. Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. O zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar." Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor? 'Yıkacağız' diyorlar. 'Eskiye döneceğiz' diyorlar. 'Kapatacağız', 'yaptırmayacağız' diyorlar. Milletvekillerine hırsız diyorlar, Bütün milletvekilleri İnce'ye dava açın." Muharrem İnce, haddini öyle aşıyor ki, Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp ordudan atacağını söylüyor. Bu millet sana o apoleti sökme fırsatı vermez. Bu millet seni o sandığa öyle bir gömer ki CHP koltuğuna oturma yüzün dahi kalmaz. Bunların asıl derdi Afrin. Zeytin Dalı operasyonu başladığında yeri göğü inletiyordu. Kahraman paşalarımız ve Metin Temel paşamızla birlikte Afrin'e girdi kahraman askerlerimiz. Mehmetçiğimizin başında Temel Metin paşamız vardı. Terörle mücadele kahramanlarına sardılar şimdi de. Çünkü baktılar ki bize diş geçiremiyorlar. Onları hedef alıyorlar.
APOLET POLEMİĞİ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. İnce, "Bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" derken Canikli şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı'nı alkışlıyor."
BEDELLİ OLABİLİR
Önceki gece bir televizyon programına konuk olan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi. Erdoğan, bedelli sorusunu "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı ile oturur konuşuruz. Böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevapladı.
APOLET POLEMİĞİ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. İnce, "Bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" derken Canikli şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı'nı alkışlıyor."
BEDELLİ OLABİLİR
Önceki gece bir televizyon programına konuk olan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra bedelli askerliği gündemine alacağını söyledi. Erdoğan, bedelli sorusunu "Seçim sonrasında Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı ile oturur konuşuruz. Böyle bir şeyin olması uygun diyorlarsa, hiç bekletmez önünü açarız" şeklinde cevapladı.
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Erdoğan öncesi evime su deposu ve bidonlar için tasarruf yaparak gençliğimi yaşadım. Geri kalan boş zamanlarımda kuyruklarda geçirdim. Ekonomide bankerler banka iflasları toplanmayan çöpler hayatımızdan en sıkıntılı dönemleriydi. Tarihi karıştırdım nerden nereye hizmetler yapıldı o günleri unuttuk. Şimdi hizmet gereksizdir halk eskiye dönsün diyorlar
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