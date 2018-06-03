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Başbakan Yıldırım, partisinin Kastamonu Mitingi'nde konuşuyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti aynı aşkla aynı şevkle Türkiye için liderimiz Erdoğan başkanlığında hizmet ediyor. Bizim siyasetimizde eser var. Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz. 16 yıldır yazdığımız destana yenisini ekleyeceğiz.