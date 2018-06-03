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Başbakan 'da konuşuyor

Başbakan , 24 Haziran seçim çalışmaları için bulunduğu 'da açıklamalarda bulunuyor...

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Başbakan Yıldırım, partisinin Mitingi'nde konuşuyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti aynı aşkla aynı şevkle Türkiye için liderimiz Erdoğan başkanlığında hizmet ediyor. Bizim siyasetimizde eser var. Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz. 16 yıldır yazdığımız destana yenisini ekleyeceğiz.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 13:57
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