Antik mucize

Denizli'de beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, milattan önce 2'nci yüzyıldan kalan antik havuzun beton duvar yıkıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hierapolis Antik Havuzu'nda aşırı yağış nedeniyle zeminde biriken yağmur suları, betondan sızdı. Alt bölümündeki toprak yumuşadı. Böylece duvar havuzun içine doğru devrildi. 35 derece sıcaklığı ve şifalı suyuyla ünlü havuzda, duvarın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Ekipler, alanı şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı ve beton parçaları temizledi. Müze Müdürlüğü görevlileri tutanak tutup Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderdi. Kuruldan çıkacak yazıya göre, yıkılan yer onarılacak.
Duvarı çöken Pamukkale'deki şifalı havuzda kimsenin olmaması, faciayı önledi.
Duvarı çöken Pamukkale'deki şifalı havuzda kimsenin olmaması, faciayı önledi.
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