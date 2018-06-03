Antik mucize

beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, milattan önce 2'nci yüzyıldan kalan antik havuzun beton duvar yıkıldı.nda aşırı yağış nedeniyle zeminde biriken yağmur suları, betondan sızdı. Alt bölümündeki toprak yumuşadı.35 derece sıcaklığı ve şifalı suyuyla ünlü havuzda, duvarın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Ekipler, alanı şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı ve beton parçaları temizledi. Müze Müdürlüğü görevlileri tutanak tutup Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na gönderdi. Kuruldan çıkacak yazıya göre, yıkılan yer onarılacak.