Yas panosu

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde geçen Pazar günü 5 arkadaş tekneyle denize açıldı. Fırtına nedeniyle alabora olan tekne battı. Faciada bir kişi sağ kurtulurken, Kerem İncedayı (27) ve Volkan Çanakçı'nın (28) cesedine ulaşıldı. Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'a ise hala ulaşılamadı. 2 genci arama çalışmaları devam ederken, bölge adeta karalar bağladı. Tekne faciası, hem Ayvalık'ta, hem de Cunda adasında üzüntüye yol açtı. Ölen İncedayı ve Çanakçı ile arama çalışmaları süren Göral ve Kar'ın fotoğrafları, hareketli reklam panosu ve bilboardlarda, "Yastayız. Başın sağ olsun Cunda ve Ayvalık" yazısıyla birlikte gösterilmeye başlandı.
MUSTAFA FIRAT GÖRAL
HAYRİ KAR
SUAT SALGIN
MUSTAFA FIRAT GÖRAL
HAYRİ KAR
SUAT SALGIN
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