Yas panosu

'in Ayvalık İlçesi'nde geçen Pazar günü 5 arkadaş tekneyle denize açıldı.Faciada bir kişi sağ kurtulurken,cesedine ulaşıldı.ise hala ulaşılamadı. 2 genci arama çalışmaları devam ederken, bölge adeta karalar bağladı. Tekne faciası, hem Ayvalık'ta, hem de Cunda adasında üzüntüye yol açtı. Ölen İncedayı ve Çanakçı ile arama çalışmaları süren Göral ve Kar'ın fotoğrafları, hareketli reklam panosu ve bilboardlarda,yazısıyla birlikte gösterilmeye başlandı.