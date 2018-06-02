Islanmamak için ağaca kovuğuna sığınan talihsiz adam, akılalmaz bir şekilde öldü. Olay dün Kahramanmaraş'ta yaşandı. Aniden bastıran yağmurdan kaçan Mustafa Körlü (49) bir ağacın kovuğuna saklandı. Ağaca yıldırım düştü. Körlü'yü ağacın kovuğunda cansız şekilde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemenin ardından Körlü'nün cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yağmurdan kaçtı!
Kahramanmaraş’ta yağmurdan kaçan bir kişi, ağaç kovuğuna sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Etiketler: Kahramanmaraş , YAĞMUR
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
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