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dan kaçtı!

’ta dan kaçan bir kişi, ağaç kovuğuna sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Yağmurdan kaçtı!
Islanmamak için ağaca kovuğuna sığınan talihsiz adam, akılalmaz bir şekilde öldü. Olay dün 'ta yaşandı. Aniden bastıran dan kaçan Mustafa Körlü (49) bir ağacın kovuğuna saklandı. Ağaca yıldırım düştü. Körlü'yü ağacın kovuğunda cansız şekilde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemenin ardından Körlü'nün cenazesi Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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