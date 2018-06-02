Son dakika: O yalan habere dava açıldı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "(Şehir hastaneleri ile ilgili haber) Kendileri hakkında yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık. Onun da peşini bırakacak değiliz. Böyle uydurma haberlerle millete karşı bir kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok" dedi.FOX Tv'de yapılan skandal yayında Türkiye'nin en modern projelerinden biri olan ve sağlık turizmine de katkı sağlayan şehir hastaneleri projesini hedef alındı.

Fatih Portakal'ın sunuculuğunu yaptığı ana haber bülteninde ekranlara getirilen skandal haberin baştan aşağı düzmece olduğu ortaya çıktı.

Fatih Portakal dün yayınlanan haber bülteninde düzmece haberin arkasında durararak skandal sözler sarf etmişti.

Portakal yayın sırasında "Bu iddia doğru değilse ben mert adamım istifa ederim" diyerek kendilerine çamur atıldığını iddia etmişti.

Ortaya çıkan belge ve görüntülerle birlikte düzmece olduğu kanıtlanan haber sonrası Fatih Portakal'ın istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Sosyal medyada birçok vatandaş bu görüntüler sonrası Fatih Portakal için "İstifa etmezsen namertsin" dedi.