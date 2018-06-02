İstanbul Beykoz'da ise yüzüne taktığı hasta maskesi ile PTT şubesine giren soyguncu silah çekerek vezne personeline poşet uzattı. Neye uğradığını şaşıran adam panikle kasadaki paraları poşete doldurdu. Yaklaşık 9 bin lira'nın olduğu poşeti alan şüpheli koşarak kaçtı. Polise haber verildi. İfadesi alınan veznedar "Telefonla konuşuyordum konuşmam bittiğinde silah çekti, paraları poşete doldur uyuşturucu krizine girdim" diyerek beni tehdit etti. Kasadaki paraları soyguncunun verdiği poşete koyup ona verdim" dedi. Emniyet güçleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
‘Krize girdim paraları verin’
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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