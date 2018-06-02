Hasta bunlar

Türkiye ve Müslümanlık düşmanı Yahudi patronu Rupert Murdoch'ın kanalı olan Fox TV yaptığı son haberle hem habercilik hem de tarafsızlığı yerle bir etmek konusunda çığır açtı. Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın, bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıktı.
MUAYENE BİLE OLMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin vatandaşlara rahat bir nefes aldırmasından rahatsız olan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti. Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli 'hasta'nın, hasta olmadığı ve yayından sonra değnekleri atıp yürüyerek hastaneden çıktığı anlaşıldı. Portakal'ın haberinde MR çektirmesi gerektiği söylenen hastanın, o gün, MR çektirmediği gibi, giriş kaydı açtırmak dışında herhangi bir muayene veya tetkik yaptırmadığı anlaşıldı. Sözde hastanın hiçbir sağlık ya da destek personeli ile de teması olmadığını belirten hastane yönetimi, şahsın 1,5 saat kadar katlar arasında dolaştığını, çekimin ardından da çıkıp gittiğini belirtti.
Mersin Şehir Hastanesi'nde hastaların araçlarla taşıdığı görüldü.
MUAYENE BİLE OLMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin vatandaşlara rahat bir nefes aldırmasından rahatsız olan Fatih Portakal, hastanelerin büyüklüğünden dert yanıp hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını iddia etmiş, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti. Konuyu yakından inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi güvenlik kamerası kayıtlarında ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Fatih Portakal'ın yayınında mikrofon uzatılan koltuk değnekli 'hasta'nın, hasta olmadığı ve yayından sonra değnekleri atıp yürüyerek hastaneden çıktığı anlaşıldı. Portakal'ın haberinde MR çektirmesi gerektiği söylenen hastanın, o gün, MR çektirmediği gibi, giriş kaydı açtırmak dışında herhangi bir muayene veya tetkik yaptırmadığı anlaşıldı. Sözde hastanın hiçbir sağlık ya da destek personeli ile de teması olmadığını belirten hastane yönetimi, şahsın 1,5 saat kadar katlar arasında dolaştığını, çekimin ardından da çıkıp gittiğini belirtti.
Mersin Şehir Hastanesi'nde hastaların araçlarla taşıdığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.