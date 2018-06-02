PTT çalışanı tekme tokat dayak yedi. Olay geçtiğimiz İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Şubeye giderek işlem yaptırmak isteyen iki kişi, görevli memurla konuşmaya başladı. İki kafadar, veznedara "Yavaş hareket ediyorsun" diyerek bağırmaya başladı. Ortalık bir anda karıştı. Şahıslardan biri, bankonun üstünde bulunan kalemi alarak fırlattı. Ardından gişeyi dolanan saldırganlar, postane çalışanına tekme ve tokatlarla saldırdı. Memur kendini savunmaya çalışırken, vatandaşlar şüphelileri sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldıraya uğrayan görevli memur, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan bu olaydan geriye güvenlik kamerası kayıtları kaldı. Kaydedilen görüntülerde, şahıslarla memur arasında tartışma çıktığı ve şahsın kalemi fırlatarak bankonun arkasına geçip saldırması ve memuru tekme tokat dövdükleri, sonra da kaçtıkları görülüyor.
Darphane!
İstanbul Sancaktepe’de PTT şubesine giden iki kişi, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle görevliyi darp etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi...
Etiketler: İstanbul Sancaktepe , İstanbul , Tokat , PTT
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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