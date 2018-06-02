Ehliyetsiz sürücü jandarma ve polisi alarma geçirdi. Olay dün Muğla Marmaris'te meydana geldi. Annesine otomobili alan Gökhan K. (26), kız arkadaşları Berna Ç. (26) ve Ayşin H. (21) ile yola çıktı. Kontrol noktasında uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan genç adam yoluna devam etti. İzini kaybettirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca iki kız arkadaşıyla dağlık alana kaçtı. Polis ekipleri, Berna Ç. ve Ayşin H.'yi yakaladı. Gökhan K. ise yaklaşık yarım saat sonra patika yolda yürürken gözaltına alındı. Ehliyeti olmayan sürücüyle 4 bin TL para cezası kesildi. Aracı da otoparka çekildi.
Dağda kovalamaca...
Muğla’da ‘dur’ ihtarına uymayan genç sürücü, kız arkadaşlarıyla birlikte dağa kaçtı. Nefes kesen bir kovalamaca yaşandı
Etiketler: Muğla
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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