Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.



Nazlı Çelik: Daha önümüzde bir buçuk yılda varken seçime gidiyoruz. Erken seçim kararına karşı olduğunuzu da biliyoruz. Erken seçime neden gidiyoruz?



Recep Tayyip Erdoğan: Öncelikle bizi izleyen tüm halkıma milletime en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu bizden kaynaklanan bir durum değil. 18 ay gibi bir süreç söz konusuydu. Fakat ana muhalefet sürekli bir erken seçim talebi içinde oldu. Daha sonra şu anda Cumhur İttifakı'nı oluşturduğumuz sayın Bahçeli'nin de böyle bir talebi zuhur edince biz arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Fakat grup toplantısını yaptığım günün erkesinde de benim sayın Bahçeli ile bir randevum vardı. Bu açıklama da yapılınca ben hemen gerek sayın başbakan gerek icradan arkadaşlarımla kısa bir görüşme yaptık. Bu görüşme ile birlikte de ben grup konuşmamda buna değinmemle birlikte biz bu adımı artık atalım dedik. Arkadaşlarla görüşmeyi ayıp daha sonra bu adımı atma kararı verdik. Bir defa sürekli Türkiye'yi bir erken seçim karmaşası ve dedikodusu içinde tutmamın piyasalarda meydana getirdiği olumsuzluklar söz konusu. Aslında bizim ekonomik olarak Türkiye'nin durumunda bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama tabi bu uluslararası piyasalara pek olumlu bir yansıma yapmıyordu. Onlar yine burada bir puslu havayı sevdiler. Biz 2019'da zaten bakanlık sistemine geçiyoruz. 16 Nisan'da bunun ilk adımını zaten attık. Ama asıl büyük adım 2019'da olacaktı. Baktık bunlar baya hevesliler baya kararlılar böyle bir Cumhur İttifakı da oluşunca bu adımı atalım dedik. Arkadaşlarımın da bu konudaki kararlılığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlılığı BBP'nin biz sürece katılıyoruz demesiyle bu adımı atmış olduk.

Nazlı Çelik: Elbette siz anketler yaptırıyorsunuz. Partinizin ve elinizdeki anketlerde son veriler nasıl acaba?



Recep Tayyip Erdoğan: Rakam vermeyeyim ama meydanların dilini biraz iyi bilirim. Çünkü hayatım hep bu meydanlarda geçti. Bu ülkenin 81 vilayetini sürekli tarayan bilen bir insanım. Ve bu ta siyasette gençlik teşkilatlarından itibaren bilen bir insanım. Partimizi zaten kurduğumuz andan itibaren de özellikle durmaksızın çalıştık. Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda da bir defa herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. 1. Turda biteceği çok açık ve net görünüyor. Şahsım üzerinde hakkımın ciddi bir ittifakı var. Parlamentonun oluşumunda da diğer partilerle mukayese edilemeyecek şekilde bir fark söz konusu. Bugün Adıyaman'daki mitinge devasaydı. Adıyaman 5 milletvekili çıkarıyor. Bundan öncede 5 milletvekilinin 4'ünü biz almıştık. Bu bütünleşme yollarda çok çok iyi. Sadece meydanın dili değil siz meydana giderken yollarda halkın ilgisi alakası ne? Buna baktığımız zamanda çok çok iyi bir durum görüyoruz. Yarın Konya ve Aksaray'a gideceğim. Oralarda da yine büyük bir katılımın, ilginin, alakanın olacağını görüyorum. Aksaray'ın 3'tü 4'e çıktı şimdi milletvekili sayısı. Aynı şekilde Konya'da da bir artış var. Temenni ediyorum ki bu ilgi, alaka ve artışlar bizim milletvekili sayımıza olumlu yansıması halinde güçlü bir parlamentoyu da oluşturacağız. Eğer Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olursa Cumhurbaşkanının şu andaki hükümet sisteminde çok daha süratle çok daha hızlı karar alma süreci doğacaktır.



Nazlı Çelik: Güçlü Meclis çoğunluğu için kafanızdaki bir oy oranı nedir?



Recep Tayyip Erdoğan: Burada oy oranından öte sandalye sayısı önemlidir. Bazı yerlerde oy oranı yüksek olmayabilir ama sandalye sayısı yüksek olur. Burada şunu hedefliyoruz demem doğru olmaz ama kesinlikle 300'ün üzerinde...







Nazlı Çelik: Sadece AK Parti olarak mı ittifak olarak mı?



Recep Tayyip Erdoğan: İttifak olarak konuşmak durumundayım bir sadakatimiz var. Ve bu sadakatimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirmemiz çok çok önemli. Ben bu sadakate çok değer veriyorum ve koruyacağımıza da inanıyorum.



Nazlı Çelik: 2002 yılından itibaren partinizin oy oranların hep yükselen bir grafik görüyoruz. Fakat bu kez çıtayı hayli yükseğe koydunuz 50+1 dediniz. Dönüp baktığınızda keşke bu kadar yüksek düşünmeseydik diyor musunuz?



Recep Tayyip Erdoğan: Eğer parlamenter demokrasiyi dünyanızda tutsaydınız bu dediğiniz olabilirdi. Belki bir dönem daha böyle bir durum söz konusu olacak ama ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde birçok siyasi partiyi de bundan sonraki süreçlerde bir kenara koyacaktır. Şimdi bir Amerika'yı düşünün sadece cumhuriyetçiler ve demokratlar konuşulur. Artık halkın ilgisi alakası belli olmuştur. Yerleşik bir siyasi anlayış ve yapı orada oturmuştur. Aksi halde koalisyonların egemen olduğu ülkelerde bu o ülkelerine ekonomisini her şeyini alt üst ediyor. Bakınız en son İtalya'da öyle bir noktaya gelmişti ki kalktılar indirdiler. Yüzde 40 gibi bir orana düşürdüler. Fakat yüzde 40'la bile bu sorunu çözemedi. Seçimlerden çıktı ama hala hükümet kuramadılar. Bugün kurdular. Temenni ederiz ki kalıcı olsun. Çünkü İtalya birde istikrar sağlayamıyor. Biz 16 yıldır söyledik bizim siyasi anlayışımızda bir güven var iki istikrar var. Bizim siyaset anlayışımız güven ve istikrarın üzerine dayalıdır. Güven ve istikrarın olmadığı bir ülkede siz başarı bekleyemezsiniz.



Nazlı Çelik: Sizin Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğiniz ve partinizin mecliste çoğunluğu alamayacağınız senaryosu da dillendiriliyor. Bu senaryoya ne diyorsunuz?



Recep Tayyip Erdoğan: Ben milletime bir defa ciddi manada inanıyorum. İhtimaller üzerinde bir defa siyaset yapmam. Ve milletime olan inancımı meydanlarda görüyorum. Milletim yürü dediği için de zaten yürüdük yürüyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin geneline bütün illere kongreler için gittim. Hem salonlarda hem salon dışında adeta bir miting gibi bir toplantı bir konuşma yaptım. Oralarda yaptığım toplantılarda da nabzı yokladım. Oralarda halımın bize olan ilgi ve alakası bambaşkaydı. Şimdi kampanyaya başladık ve bugün 6. ilimizi yaptık maşallah gene meydanların dili yalan söylemez. Bu parlamentoya yansıyacağı gibi ben buradan milletimden bir şeyi özellikle rica ediyorum, ülkemin geleceği için güçlü bir meclis güçlü bir hükümet istiyorsak bizi özellikle Cumhurbaşkanlığında zayıf bırakmamamız gerekir. Çünkü Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok sadece kararname çıkartma yetkisi var. Orada da oy verilmesi lazım ki güçlü bir meclis güçlü bir başkan bu işi süratle yürütelim ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne de ülkemizi çıkaralım.



Nazlı Çelik: Emeklilere ikramiye yine 3 bin 600 ek gösterge gibi bu arada polisler vesaire hepsi memnun ancak binlerce mesaj geldiği için uzman jandarmalarda sizden bir müjde bekliyor bu konuda onu da iletmiş olayım. Bunlar seçim ekonomisine giriyor mu efendim?



Recep Tayyip Erdoğan: Biz bu tür adımları atarken bir defa hesabını yapmadan hiçbir şeyin sözünü vermem. Biliyorsunuz muhalefetin bundan önceki seçimlerde de halini gördük. Hiçbir yerde esamesi yok, bekara karı boşamak kolaydır, bakıyorsun bol kesenden dağıtıyorlar. Sen daha dur bakalım bir yetkin yok neye göre veriyorsun. Ben bir vereyim de diyor önümde bulduğum kasa neyse rahatlıkla boşaltırım. Çünkü bunların hayatı hep böyle geçmiş. Geçmişinde en basitinden ana muhalefetin başındaki zat SSK'nın başında olduğu zamanda hastanelerimizin durumu ortadaydı. Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir anlayış var mı? Bizim hastanelerimiz şu anda hepsi pırıl pırıl ve bunun ötesinde biz sağlıkta ciddi bir reform yaptık. Sağlıkta attığımızda bu adımla özellikle şehir hastanelerinde dünya ile yarışır hale geldik. 5 tanesinin açılışını yaptık. Bu 5 hastanemizin özellikle iftihar duyuyorum. Çünkü bunlardan biri Mersin birisi Adana birisi Yozgat birisi Isparta ve en son Kayseri'ye açtık. Şimdi önümüzde Ankara Bilkent var, bu aralar onun açılışını da yapacağız. Arkasından Elazığ ve Eskişehir var.



Nazlı Çelik: Muhalefet 16 yıldır işbaşındalar diyor niye şimdiye kadar yaptılar diyor. Bu emeklilik vesaire 3 bin 600 ek gösterge isteseler de bir KHK ile yapsalar bizde destek verirdik diyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Biz 16 yıldır asla boş durmadık ve devraldığımız andan itibaren verilen ücretlerin biz çok çok üstünde ücretler verdik. Mesela 45 lira öğrencilere burs veriliyordu biz şu anda 500 liraya yakın bir rakama ulaştırdık. Öğretmenlerin, doktorların, hemşirelerin aldığı ücretler belliydi. Bu ücretler ciddi manada arttırdık. Bunlar Türkiye'yi takip etmiyorlar. Ne neydi nereye geldi bunlardan haberi yok bunların. Bizde öğretmen sayısı neydi şu anda ne? 300 bine yakın biz yeni öğretmen aldık. Bunların ücretleri de ne yazık ki bin liranın altındayken 3 bin liraya yakın hale geldi. Bu 16 yıllık süre içinde Türkiye sınıf atladı.



Nazlı Çelik: Siz çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak üçe ayırmıştınız ve yeni dönemde de büyük ustalık olarak adlandırıyorsunuz. Birincil önceliğiniz ne olacak?



Recep Tayyip Erdoğan: Bizim tabi Türkiye ile ilgili yola çıktığımızda biz Türkiye'yi dört sütun üzerinde yükselteceğiz demiştik. Birisi eğitim, birisi sağlık birisi adalettir, birisi emniyettir. Bu sütun üzerinde ulaşım önemli, enerji önemli, tarım önemli, dış politika savunma sanayi önemli. Bütün bunlarla beraber dünyadaki bütün bu gelişmelere rağmen uzay bizim için önemli. Bize kendi yerli milli otomobilimizi üretmemiz lazım. CEO'su da belli oldu. Biz bunların hepsini aştık fakat şu anda ana muhalefetin adayı şahsımla alakalı 20 yıl geriden geliyor diyor. Bizim şu anda nasıl bir otomobil yaptığımızdan haberi yok. Bakın bizim şu anda planladığımız otomobil bu.



Nazlı Çelik: "Kendisi yerli otonun kaportasındalar biz beyni ile ilgileniyor" demişti sayın Muharrem İnce.



Recep Tayyip Erdoğan: Bunu söyleyen adam önce geçmişine bir baksın. Bunlar geçmişte Nuri Demirağ'ları gömen yok eden insanlar. Türkiye'ye ilk uçağı kazandıran insandı ve onun uçak fabrikasını bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti gaz ocağı fabrikasına çeviren zihniyettir. Bu daha çırak geçmişte neler olmuş haberi yok. Açsında biraz okusun bakalım Nuri Demirağ'ın bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti tarafından nasıl yok edildiğini. Beyniyle uğraşabilmesi için önce kendisinde bir defa o havsalanın olması lazım. O yok. Geldikleri yerden biz zaten hepsinin en olduğunu biliyoruz. Geçmişte ne yaptıkları ortada dolayısıyla ne yapacakları da ortada. Ama şu anda AK Parti zihniyeti bu adımı atarken şu anda onlar bunu bırakın diyor. Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ben 5 tane babayiğit dedim çıktılar ve bir konsorsiyum oluşturdular. Başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Sayın İnce bunları konuşurken biz yol alıyoruz. Biz icraatçıyız lafçı değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



7-8 bakanlık durumunu koruyacak, diğerleri birleşebilir. Son bir hafta Türkiye nasıl yönetilecek onu açıklayacağız.Yeni sistem Türk tipi, bize has olacaklar.

(Muharrem İnce) Partide ziyaretimize geldiği zaman böyle bir meydan süreci işleyeceğine ihtimal vermiyordum ama şimdi baktım şirazesinden çıktı. Bay Kemal, onunla ilgili biliyorsunuz, 'Bizim cumhurbaşkanı adayımız şöyle yumuşak olacak, şöyle kibar olacak bilmem ne' diyordu ama baştan ne kibarlık kaldı, ne bir şey kaldı. Tabii hiç önemli değil, biz siyasetin bu ülkede bugüne kadar nasıl yapıldığını bilenlerdeniz. Biz de karşımızdakilerin anladığı dilden konuşuruz. İnce yalan söylüyor. bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Dava açtım, bu gidişle çok dava açacağız. Siyasi rant elde etmek istiyor, özür dileyeceksin arkadaş. Biz icazeti kimden alacağımızı çok iyi biliriz. Milletimin verdiği kararla iktidar olduk. İnce namusluysa isim versin. 85 koliyi ABD'nin Adalet Bakanlığı'na teslim ettik.

Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek sürdürmemiz lazım. Seçimden sonra da devam etmesi bizim temennimizdir. Hedefimiz Parlamento'yu güçlü kılmak. Meclis güçlü olursa MHP'lilerden de yararlanırız.

(Selahattin Demirtaş) Şu andaki cumhurbaşkanı adaylarının -bizim dışımızda- hepsinin söylediği tek söz var, nedir? 'Dışarı çıkmalı ve faaliyetini sürdürmeli'. Bunların millilik, yerlilik, adalet anlayışı bu. Demokrasi bu değil. Siyaset bu değil. Bu ülkeyi yakıp yıkacak, ondan sonra da buna 'Çık, faaliyetini de istediğin gibi sürdür' diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Ben bu noktada adaletin bir an önce tecellisiyle, adaletin bunlara gereken dersi vereceğine de inanıyorum."

Kürt kardeşlerimin haklarını hep savundum. İnkar politikalarına her zaman meydan okuduk. İçerdeki kişi hangi yüzle aday oluyor? Kürt kardeşlerim gereken yanıtı verecektir.

ABD bize hukuki yanlış yapmamalı. Verilen sözler yerine getirilmedi. ABD, FETÖ'yü yargı kararı olmadan elinde tutuyor.



FETÖ ile mücadele bitmedi tehlike devam ediyor.



(3. Havalimanı projesi) İsim konusunda sabırlı olunmalı. Atatürk Havalimanı var, olmayan isim vermek faydalı olur. Yap İşlet Devlet ile yaptıklarımızda Türkiye örnektir. Projelerimizi milli bütçeden yapmadık, bilmiyorlar.

Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim diyorsan senin ülke sevgin yok. Projenin parası bizden çıkmayacak. Proje kendi kendini finanse edecek. Projelerimizle dünyaya cevap vereceğiz.

AB kendine düşen görevleri yerine getirmiyor. Merkel'in bu işi toparlaması lazım, Macron'a da söyledim.

Bedelli askerlik konusunu seçim sonrası Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı ile oturup konuşuruz.