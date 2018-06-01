Uluslararası yangın!

Kuşadası açıklarında yat alev aldı. Can pazarı yaşanan olayda baba-oğul son anda kurtarıldı. İçinde 50 yaşındaki bir baba ile 15 yaşındaki oğlunun bulunduğu motor yat, dün Kuşadası Körfezi'nde uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede yanmaya başladı. Denize atlayan baba-oğul başka bir yatın kaptanı Cüneyt Cebeci tarafından kurtarıldı. Yanan motor yat ise battı. Cebeci, "Bu iki kişiye yanaştık ve ip attık. Denizde mücadele etmekten yorulan baba ile oğlunu yatımıza aldık ve sahil güvenlik ekiplerine teslim ettik. Bu arada gelen helikopterlerle havadan su atarak yangına müdahale etti ve ama tekne çoktan yanmıştı " dedi. Yat yangınıyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, "Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen yat yangının can kaybı olmadı. Yanan tekne ise battı. Kurtarılan baba ve oğlu ile Didim'e götürüldü " dedi.
Denizin ortasında yatları yanan baba-oğul ölümden döndü.
Denizin ortasında yatları yanan baba-oğul ölümden döndü.
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