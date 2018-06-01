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’tan acı haber

Irak’tan acı haber
Yürekleri yakan haber sınır ötesinden geldi. 'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada üç askerimiz şehit düştü. Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Ünal Demir ile Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş (28), hain saldırıda şehit oldu. Şehit Demir'in Bilecik Bozüyük'teki ailesi acı haberle yıkıldı. Şehit Aktaş'ın Tokat Belediyesi itfaiyesinde çalışan 3 çocuk babası Davut Aktaş ile ev hanımı Rabi Aktaş çiftinin en büyük çocuğu olduğu belirtildi. Şehit Aktaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Şehit Seyfettin Aktaş
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