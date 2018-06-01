İnsanlığa 'toka't

Gökçeada İlçesi'nde 30 Mart tarihinde utanç dolu anlar yaşandı. Gökçeada Ortaokulu'nda yaşanan skandal, bir öğretmeni sınıfta bıraktı. İngilizce öğretmeni Gülsüm U., okul bahçesinde oyun oynayan 6'ncı sınıf öğrencisi Emre K.'yı "Buraya gel" diyerek yanına çağırdı. Gülsüm U., saçı uzun olan Emre K.'ya toka taktı, ardından da okulun önünde öğrencilerin karşısına çıkardı. Hırpalayıp tokatladı. Bayrak bağışı için tesadüfen okula giden Türkan K. (47), tüm öğrencilerin gözü önünde oğlu Emre'nin saçına toka takılmasına şahit olup büyük acı yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Türkan K., eşi Osman'ı okula çağırdı. Aile suç duyurusunda bulunurken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olayın ardından gerekli yerlere müracaat ettiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten anne Türkan K., "Yaşanan bu skandalın takipçisiyiz. Evladımıza yapılan bu hakaretin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Emre K. ise o korkunç anları şöyle anlattı: "Biz arkadaşlarımızla okulun bahçesinde voleybol oynuyorduk. Gülsüm Hoca, 'Buraya gel' diyerek yanına çağırdı. Saçımın önüne toka taktı. 5 dakika sonra müdür yardımcımız Taner hoca geldi. Gülsüm hoca, 'Artık saçı uzun olanlara böyle yapacağız' dedi. Saçım tokalıyken arkadaşlarım yanıma geldi.