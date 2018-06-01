Başbakan Yıldırım, Giresun'da düzenlenen mitingde CHP'yi topa tuttu: Sizin genel başkan seçmediğinizi, Türkiye niye seçsin. Milletimiz İnce eleyip sık dokuyacak. İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek. 24 Haziran'da tüm vesayetler yok olacak.
İnce eleyip Erdoğan’ı seçin
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Giresun , Binali Yıldırım
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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