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İnce eleyip Erdoğan’ı seçin

İnce eleyip Erdoğan’ı seçin
Başbakan Yıldırım, 'da düzenlenen mitingde CHP'yi topa tuttu: Sizin genel başkan seçmediğinizi, Türkiye niye seçsin. Milletimiz İnce eleyip sık dokuyacak. İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek. 24 Haziran'da tüm vesayetler yok olacak.
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