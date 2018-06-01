Hayal gücü Galib geldi

İstanbul'da 1757 yılında doğan Şeyh Galib, Mevlevî büyüklerinden meşhur bir şair olarak tanınmıştır. 42 yıllık hayatında onun şiirleri ve hoş sohbeti, Osmanlı Sarayı'nda büyük ün yapmıştır. Galata Mevlevîhânesi'nde şeyh olarak görevlendirilmiş ve ömrünün sonuna kadar bu hizmeti yürütmüştür. Şeyh Yahyâ Gâlib Efendi'nin en önemli özelliği ise huzuruna gelen hiç kimsenin, yalan söz söyleyememesi imiş. Soru sorduğu kişi, mutlaka doğruyu söylermiş...
YÜZÜK HIRSIZINI TAHMİN ETTİ
Bir gün Sultan Abdülhamîd Hân'ın kızı Zekiye Sultan'a, Gâzî Osman Paşa'nın oğlu Nûreddîn Paşa ile nişanlanırken, kayınvalidesi bir yüzük hediye eder. Zekiye Sultan törenden sonra ellerini yıkarken yüzüğü unutur ve kaybeder. Olaydan padişahın haberi olur. Yüzüğün bulunmasını emreder. Bu arada Vâlide Sultân ise Şeyh Gâlib Efendi'yi saraya davet eder. Meseleyi anlatır. Gâlib Efendi, "falanca harem ağasının getirilmesini" söyler. Vâlide Sultân, hemen o harem ağasını getirtir. Şeyh Efendi, harem ağası ile bir odaya çekilir.
Şeyh Gâlib Efendi
HAREM AĞASININ KELLESİ KURTULDU
Harem ağası, sorulan sorulara doğru cevap vermek zorunda kalır. Çaldığı yüzüğü çıkarıp Şeyh Hazretleri'ne teslim eder. Şeyh Gâlib Efendi, yüzüğü Vâlide Sultân'a teslim ederken, padişaha da bilgi verilmesini söyler. Vâlide Sultan padişahın huzuruna çıkar, "Benim çantamda kalmış" diyerek yüzüğü Zekiye Sultan'a ulaştırılmasını sağlar. Doğruyu söyleyen harem ağası da böylelikle kellesini kurtarır. Şeyh Gâlip, zengin hayal gücü, geniş kültürü, kuvvetli sanatı ve ince üslûbu ile divan edebiyatına yöne vermiştir. 24 yaşındayken yazdığı Dîvân'ı, genellikle gazellerden meydana gelmiştir. Türbesi, Beyoğlu'ndaki Galata Mevlevihanesi'nin bahçesindedir.
YARIN: ZUHURAT BABA
YÜZÜK HIRSIZINI TAHMİN ETTİ
Bir gün Sultan Abdülhamîd Hân'ın kızı Zekiye Sultan'a, Gâzî Osman Paşa'nın oğlu Nûreddîn Paşa ile nişanlanırken, kayınvalidesi bir yüzük hediye eder. Zekiye Sultan törenden sonra ellerini yıkarken yüzüğü unutur ve kaybeder. Olaydan padişahın haberi olur. Yüzüğün bulunmasını emreder. Bu arada Vâlide Sultân ise Şeyh Gâlib Efendi'yi saraya davet eder. Meseleyi anlatır. Gâlib Efendi, "falanca harem ağasının getirilmesini" söyler. Vâlide Sultân, hemen o harem ağasını getirtir. Şeyh Efendi, harem ağası ile bir odaya çekilir.
Şeyh Gâlib Efendi
HAREM AĞASININ KELLESİ KURTULDU
Harem ağası, sorulan sorulara doğru cevap vermek zorunda kalır. Çaldığı yüzüğü çıkarıp Şeyh Hazretleri'ne teslim eder. Şeyh Gâlib Efendi, yüzüğü Vâlide Sultân'a teslim ederken, padişaha da bilgi verilmesini söyler. Vâlide Sultan padişahın huzuruna çıkar, "Benim çantamda kalmış" diyerek yüzüğü Zekiye Sultan'a ulaştırılmasını sağlar. Doğruyu söyleyen harem ağası da böylelikle kellesini kurtarır. Şeyh Gâlip, zengin hayal gücü, geniş kültürü, kuvvetli sanatı ve ince üslûbu ile divan edebiyatına yöne vermiştir. 24 yaşındayken yazdığı Dîvân'ı, genellikle gazellerden meydana gelmiştir. Türbesi, Beyoğlu'ndaki Galata Mevlevihanesi'nin bahçesindedir.
YARIN: ZUHURAT BABA
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 11
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