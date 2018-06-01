Havalı giriş!

Eve girmek için her yolu deneyen koca, hastanelik oldu. Olay dün Bursa'da yaşandı. Rus asıllı Tatiana Ç. ile evli olan 32 yaşındaki Samet Ç.'ye kısa süre önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden 1 ay uzaklaştırma cezası verildi. Cezanın henüz 3'ncü gününde iddiaya göre 2 yaşındaki oğlu ve 3 yaşındaki kızını özleyen baba eve girmeye çalıştı. Eşi içeri almadı. Bunun üzerine yanında getirdiği iple binanın 7'nci katına çıkan Samet Ç., ipin bir ucunu bacaya diğer ucunu ise beline bağladı. 5'nci kattaki evinin balkonuna inmeye çalışan adam, ipin kopması üzerine yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.
Çocuklarını görmek için akılalmaz bir yönteme başvuran adam, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden Rus asıllı eşi ise şoke oldu.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Düşmenin etkisiyle bacakları kırılan Samet Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adamın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşi Tatiana Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muharrem DOĞANTEZ
Çocuklarını görmek için akılalmaz bir yönteme başvuran adam, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden Rus asıllı eşi ise şoke oldu.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Düşmenin etkisiyle bacakları kırılan Samet Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adamın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşi Tatiana Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muharrem DOĞANTEZ
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