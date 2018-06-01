Dışişleri'nden vize muafiyeti açıklaması

Avrupa Birliği'nden gelen heyet ile yapılan vize muafiyeti görüşmeleri sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bakanlık, görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.
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Avrupa Birliği'nden gelen heyet ile yapılan vize muafiyeti görüşmeleri sonrası Dışişleri'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Bakanlık, görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.
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