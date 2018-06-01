Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış tarafından Darülaceze Bahçesi'nde iftar yemeği verildi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen iftar yemeğine ünlü isimler, Demet Şener, Nuri Alço, Derya Tuna, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin yanı sıra Darülaceze sakinleri katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle bol bol sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Bağış, "Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru biz Darülaceze'ye nasıl yardım edebiliriz. Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını, İsteyenler kendileri direk Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler" dedi.
Darülaceze’de iftar sevinci
Etiketler: Egemen Bağış , Beyhan Bağış
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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