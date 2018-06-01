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Darülaceze’de iftar sevinci

Darülaceze’de iftar sevinci
Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci ve eşi tarafından Darülaceze Bahçesi'nde iftar yemeği verildi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen iftar yemeğine ünlü isimler, Demet Şener, Nuri Alço, Derya Tuna, iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin yanı sıra Darülaceze sakinleri katıldı. İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle bol bol sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Bağış, "Misafirlerimizin bize en sık sorduğu soru biz Darülaceze'ye nasıl yardım edebiliriz. Onun için herkesin tabağının yanına bir kart bıraktık. Buranın hesap numaralarını, İsteyenler kendileri direk Darülaceze ile temas kurup banka hesabına yardımda bulunabilirler" dedi.
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