Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Suudi Arabistan'ın eski kralı Abdullah'ın kızı Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisine kapak oldu. Vogue'un Arap versiyonunda cesur pozlar veren Prenses, Avrupai kıyafetler ile fotoğraf çektirdi. Güzel Prenses fotoğrafta, kırmızı arabasının direksiyonu başında poz verdi. Bu karenin derginin kapağına taşınmasının, Suudi kadınlara önümüzdeki aydan itibaren araba kullanma izninin çıkmasıyla ilgili olduğu belirtildi. Dergide, Suudi kadınların araba kullanma hakkı için yıllardır mücadele eden Prenses, otomobilin içerisinde poz da verdi. Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.
Araba sevdası
Etiketler: Suudi Arabistan , araba
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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