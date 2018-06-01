'Altın teyze' için ellerinden geleni yaptılar

Erzincan'da bir araya gelen bir grup lise öğrencisi ve öğretmen, "Öğrenciler ailelerle buluşuyor" projesi çerçevesinde, kentte yalnız yaşayan 79 yaşındaki Altın Çinak'ın tedavisini sağladı hem evinde bayram temizliği yaptı.

Erzincan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerinde yürütülen "Öğrenciler ailelerle buluşuyor" projesi kapsamında, ailelere yardımda bulunmak için okulun bulunduğu Akşemsettin Mahallesi Muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaçlı aileleri belirlemek için araştırma yaptı.

Araştırma sonucu 79 yaşındaki Altın Çinak'ın evinde yalnız yaşadığı, mahallede oturan bazı yaşlıların da sağlık sorunları olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine harekete geçen öğrenciler ve öğretmenler, hasta olan yaşlı mahalle sakinlerinin hastaneye ulaştırılıp tedavi edilmesini sağladı.

Öğrenciler ve öğretmenler, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürüp tedavi ettirdikleri Çinak'ı hastane sonrası da yalnız bırakmayarak evinde bayram öncesi detaylı temizlik yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle mahalledeki ihtiyaçlı ve kimsesizlerin tespitinin ardından sağlık kontrollerinin ve hastanede gerekli tedavilerinin yaptırıldığını söyledi.





"ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Bu çerçevede mahalle sakini Altın Çinak'ın evinde de bayram temizliği yaptıklarını anlatan Gün, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın teyzemizin aynı zamanda sağlık sorunları var. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz Altın teyzemizi hastaneye götürüp tedavisine yardımcı olmak için ellerinden gelen yardımı yaptılar. Evin bayram temizliği okul müdürümüz, öğretmen arkadaşlarımız, kız ve erkek öğrencilerimizin çabalarıyla yapıldı. Bu projenin bize çok farklı etkileri var. En önemli etkisi milli, manevi, ahlaki değerlerin ön plana çıkarılması. Bu değerlerin çocuklarımız tarafından yaşatılıyor olması çok önemli."

HASTANEYE GÖTÜRÜP EVİME GERİ GETİRDİLER

Altın Çinak ise "Hepsi sağ olsun, var olsun. Geldiler beni hastaneye götürüp evime geri getirdiler. Kimsem yok yalnız yaşıyorum." dedi.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Melisa Sadoğlu da Çinak'ın evinde bayram temizliği yaptıklarını anlatarak, evi bahçesinden odasına kadar tamamen temizlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.