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7’den 70’e destek

7’den 70’e destek
24 Haziran lerine bir aydan az bir süre kalırken, vatandaşlar devletin zirvesindeki görmek istedikleri isim için çalışmaları yoğunlaştırdı bile. Dün 'nin dört bir yanında, 81 ilin tamamında organize olan seçmenleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına destek vermek için bağış kuyrukları oluşturdu.

OKUL HARÇLIKLARI İLE...
7'den 70'e bağış yapmak üzere Türkiye çapında bankalara giden yüz binlerce kişi "Karınca misali biz safımızı belirlemek için buradayız" dedi. Edirne'de yaşayan 78 yaşındaki emekli Nevin Akyol "Cumhurbaşkanımız'ı çok seviyorum. Onun tekrar başımızda olmasını istiyorum. Allah inşallah onu korusun her türlü kötülükten, tekrar başımızda olsun" dedi. Emeklilerin maaşlarından para artırıp bağış yaptığı gibi gençlerden de kampanyaya büyük destek geldi. 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Onursal "AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız'ı desteklemeye geldim buraya. Ailemin verdiği harçlıklardan kenara ayırıyordum" ifadelerini kullandı.



Seçim kampanyasında adaylar için en fazla 13 bin 916 TL bağış yapılabiliyor.
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