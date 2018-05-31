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'nin Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a dönüyor

'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, istişareler için geldiği 'dan ayrıldı. 16 gündür Türkiye'de bulunan Serdar Kılıç, 'ye gidiyor.

Türkiyenin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Washingtona dönüyor
ile arasında 4 Haziran'da gerçekleştirilecek görüşmesi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 16 gün önce istişareler için geldiği 'dan ayrıldı..
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:29
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