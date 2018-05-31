Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a dönüyor
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, istişareler için geldiği Ankara'dan ayrıldı. 16 gündür Türkiye'de bulunan Serdar Kılıç, ABD'ye gidiyor.
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