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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İşin içinde Müslüman ülkeler de var

ve anlaştı

Türkiye ve ABD anlaştı
ABD ve , terör örgütü YPG/PKK'nın 'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği 'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı. Kararın Bakan Çavuşoğlu'nun 'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edileceği açıklandı. İmzaların atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terk edecek.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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