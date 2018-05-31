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'Sir'priz açıklama

Sirpriz açıklama
Rus çifte ajan Sergey Skripal, (54) 'de zehirlendi. İngiliz Hükümeti, olayın faili olarak 'yı gösterdi. Rus diplomatları ülkeden gönderdi. İngiltere-Rusya arasında kriz devam ederken farklı bir ses geldi. İngiltere'nin eski Özel Kuvvetler Direktörü , Putin'in zayıf bir lider olması halinde dünya barışının önünde daha büyük bir tehdit olabileceğini belirtti. Putin'in bulunduğu makamdan düşmesi halinde bunu varoluşsal bir davaya dönüştüreceğini söyleyen Sir Adrian Bradshaw, "Bu berbat bir senaryo neyse ki olma ihtimali zayıf" diye konuştu.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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