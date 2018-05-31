'Sir'priz açıklama

Rus çifte ajan Sergey Skripal, (54) İngiltere'de zehirlendi. İngiliz Hükümeti, olayın faili olarak Rusya'yı gösterdi. Rus diplomatları ülkeden gönderdi. İngiltere-Rusya arasında kriz devam ederken farklı bir ses geldi. İngiltere'nin eski Özel Kuvvetler Direktörü Sir Adrian Bradshaw, Putin'in zayıf bir lider olması halinde dünya barışının önünde daha büyük bir tehdit olabileceğini belirtti. Putin'in bulunduğu makamdan düşmesi halinde bunu varoluşsal bir davaya dönüştüreceğini söyleyen Sir Adrian Bradshaw, "Bu berbat bir senaryo neyse ki olma ihtimali zayıf" diye konuştu.
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Etiketler: Sir Adrian Bradshaw , İngiltere , Vladimir Putin , Rusya
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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