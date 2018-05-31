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Köpeği kaybolunca hastalandı

Köpeği kaybolunca hastalandı
İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Oral ailesini ziyaret için 'e gitti. Dogo Arjantin cinsi köpeği Aşil'i de götürdü. Babası, 26 Mayıs'ta köpeği kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan genç adam hastanelik oldu. Oral, taburcu olunca köpeğinin resimlerini her yere astı. Aşil'i bulacak kişiye 2 bin lira para ödülü vereceğini belirten Oral, "Aşil 11 aylıktı. Daha 2 günlükken ben onu aldım. Her gece birlikte uyuduk. Evladım gibi oldu. Köpeğim kaybolunca sanki dünyam başıma yıkıldı"dedi.



Rıdvan UYSAL
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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