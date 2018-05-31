Almanya'da Solingen katliamının 25. yıl anma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya dönüşte gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinden kurdaki dalgalanmaya kadar önemli mesajlar verdi. İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:
Washington'daki görüşmelerde terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte açıklayacağız. YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini Türkiye olarak denetleyeceğiz. Edindiğim izlenim ABD, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. F-35 uçaklarının teslimatı ABD'nin "Canım sıkıldı, oynamıyorum" diyeceği bir anlaşma değil. Sayın Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygısı ve sevgisi var. İlişkilerin bozulmasını istemiyor.
"Türkiye'yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz" çalışmaları başladı. Baktılar ekonomi büyüyor, kur politikası ile köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşin içinde Müslüman ülkeler de var, bazı Batı ülkeleri de. Herkes bunun bir oyun olduğunu görüyor.
MEVLÜT YÜKSEL
Washington'daki görüşmelerde terör örgütü YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine ilişkin yol haritasını ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte açıklayacağız. YPG buradan çıkarılacak. YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini Türkiye olarak denetleyeceğiz. Edindiğim izlenim ABD, Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istiyor. F-35 uçaklarının teslimatı ABD'nin "Canım sıkıldı, oynamıyorum" diyeceği bir anlaşma değil. Sayın Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza büyük bir saygısı ve sevgisi var. İlişkilerin bozulmasını istemiyor.
"Türkiye'yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz" çalışmaları başladı. Baktılar ekonomi büyüyor, kur politikası ile köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşin içinde Müslüman ülkeler de var, bazı Batı ülkeleri de. Herkes bunun bir oyun olduğunu görüyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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