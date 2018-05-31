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Foto şok

Foto şok
İstanbul'da Gama Sanat Galerisi'nin sahibi Şule Yasemin Altıntaş, Çağla Baykal'a ait 'Between Here' adlı fotoğrafı önce galeride sergiledi. sonra orijinalini sahibine teslim etti. Ancak bu arada kopyasını çıkardığı fotoğrafı, Merve Ü. Adlı sanatsevere 4 bin 500 dolara sattı. Bunu öğrenen Baykal, dava açtı. Mahkeme, Altıntaş'ı davacı Baykal'a toplam 23 bin 500 dolar maddi- manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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