Fetih müjdesini VEREN ALİM

Halk arasında, "Bağdadi Baba" ya da Seyyid Mehmet Haydar Efendi olarak bilinen, İstanbul'un manevi sultanı ve kerameti hakkında yazmadan önce, Bağdat'ın fethine doğru gidelim. Sultan Murâd Han, 1638'de aylar süren yoğun hazırlıklar sonrası nihayet Bağdat'ı kuşatmıştı. Ancak günler birbirini kovaladığı hâlde bir türlü zafer gelmiyordu. Halk, Bağdat'ın neden fethedilemediğine bir türlü anlam veremiyor, açıkçası askerlere güvendikleri halde, "Ya Bağdat fethedilemezse" endişesini yaşıyordu. Bu endişe, kısa zamanda dalga dalga, tüm Osmanlı eyaletlerine yayıldı.
AYLARCA SÜREN KUŞATMA
Halkta bir huzursuzluk ve güvensizlik baş göstermeye başlamıştı. Herkes müjdeli bir haber bekliyordu. O tarihlerde Silivrikapı'da kendi halinde yaşayan yaşlı bir zat vardı. Sur dibinde bulunan Hadim İbrahim Paşa Camii'ne gider ve ibadetlerini yapardı. Çevresinde çok sevilen ve sayılan Seyyid Mehmet Haydar Efendi, gençlere hayata dair öğütler verirdi. Yaşlılara da İslami kuralları anlatırdı. Neşeli ve güler yüzlü bir insan olan bu yaşlı İstanbul Sultanı, Bağdat Seferi başladığı günden itibaren adeta içine kapandı. O yaşlı bedeni ile sürekli Silivrikapı Suru üzerine çıkıyordu. Sabahtan akşama kadar, sağ elini kaşının üzerine koyarak bir yerleri izliyordu. Bu uzağa bakma ve izleme sırasında, zaman zaman seviniyor, zaman zaman da üzülerek yine sessizleşiyordu.
HABERİ VERDİ ŞEHİT OLDU
Kimse onun ne yaptığını anlayamıyordu. Rivayetlere göre, İstanbul'da havanın sıcak olduğu öğle sonrası bir vakit idi. Haydar efendi, 1639'da yine Silivrikapı Surları üzerine çıkmış, uzaklara bakıyordu. Kısa süre sonra yüksek sesle "Bağdad fetholdu" diye bağırarak kendisini boşluğa bıraktı. Halk, büyük bir hızla yere düşen Haydar Efendi'ye müdahale etmek istedi. Ancak o, yüzünde büyük bir tebessümle son nefesini verdi. İş o zaman 4. Murad'ın Bağdat'ı fethettiği anlaşıldı. Halk büyük bir nefes aldı. İstanbul Sultanı Seyyid Mehmet Haydar Efendi, yani "Bağdadi Baba" da şehit düştüğü yere defnedildi.
YARIN: DERVİŞ GALİP EFENDİ
AYLARCA SÜREN KUŞATMA
Halkta bir huzursuzluk ve güvensizlik baş göstermeye başlamıştı. Herkes müjdeli bir haber bekliyordu. O tarihlerde Silivrikapı'da kendi halinde yaşayan yaşlı bir zat vardı. Sur dibinde bulunan Hadim İbrahim Paşa Camii'ne gider ve ibadetlerini yapardı. Çevresinde çok sevilen ve sayılan Seyyid Mehmet Haydar Efendi, gençlere hayata dair öğütler verirdi. Yaşlılara da İslami kuralları anlatırdı. Neşeli ve güler yüzlü bir insan olan bu yaşlı İstanbul Sultanı, Bağdat Seferi başladığı günden itibaren adeta içine kapandı. O yaşlı bedeni ile sürekli Silivrikapı Suru üzerine çıkıyordu. Sabahtan akşama kadar, sağ elini kaşının üzerine koyarak bir yerleri izliyordu. Bu uzağa bakma ve izleme sırasında, zaman zaman seviniyor, zaman zaman da üzülerek yine sessizleşiyordu.
HABERİ VERDİ ŞEHİT OLDU
Kimse onun ne yaptığını anlayamıyordu. Rivayetlere göre, İstanbul'da havanın sıcak olduğu öğle sonrası bir vakit idi. Haydar efendi, 1639'da yine Silivrikapı Surları üzerine çıkmış, uzaklara bakıyordu. Kısa süre sonra yüksek sesle "Bağdad fetholdu" diye bağırarak kendisini boşluğa bıraktı. Halk, büyük bir hızla yere düşen Haydar Efendi'ye müdahale etmek istedi. Ancak o, yüzünde büyük bir tebessümle son nefesini verdi. İş o zaman 4. Murad'ın Bağdat'ı fethettiği anlaşıldı. Halk büyük bir nefes aldı. İstanbul Sultanı Seyyid Mehmet Haydar Efendi, yani "Bağdadi Baba" da şehit düştüğü yere defnedildi.
YARIN: DERVİŞ GALİP EFENDİ
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 10
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