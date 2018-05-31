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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da düzenlenen iftar programında konuşuyor.



İşte o konuşmadan satırbaşları:



Bölücü terör örgütü artık tükenme aşamasında. Artık Mehmetçik bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı.

AFRİN'DE ARTIK HUZUR VE MUTLULUK VAR

Afrin'de 4500 terörist etkisiz hale getirildi. Bir sivilin dahi zarar görmesine izin vermedik. Afrin'de artık huzur ve mutluluk var.