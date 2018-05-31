'Barrbar'ca paylaşım!

Ünlü Amerikalı oyuncu Roseanne Barr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir yardımcısını maymuna benzetti. Paylaşımında, Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için 'Müslüman Kardeşler ile Maymunlar Cehennemi filminin meyvesi' ifadesini kullanan Barr'a tepki gecikmedi. Eleştiriler üzerine ise özür diledi. Pişman olduğunu belirterek, "Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılar'dan özür diliyorum" dedi. Oyuncunun başrolünü oynadığı dizinin yayımlandığı kanalın yönetimi ise diziye son verdiklerini bildirdi.
Irkçı Roseanne Barr'a anında ceza kesildi. Oynadığı dizinin yayınına son verildi...
Irkçı Roseanne Barr'a anında ceza kesildi. Oynadığı dizinin yayınına son verildi...
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