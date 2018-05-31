Beyoğlu'nda Mimar Sinan'ın 1568 yılında yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin kitabesi yıllar önce çalındı. Ardından tarihi çeşme, kaderine terk edildi. Adeta çöplük haline getirildi. Tarihi çeşmenin hemen üzerine yapılan işyerinde yıllarca kira olan Elektrik Pano imalatçısı Turgay Canikli, tarihi çeşmenin çalınan kitabesinin hala bulunamadığını kaydetti. Canikli, "Yıllar geçti ne kitabe nede hırsızlar bulunabildi. Çeşmenin hemen ilerisinde tarihi kemer kapısının üzerinde bulunan kitabeyi de çalmaya çalıştılar" dedi.
Ağlayan çeşme
Etiketler: Mimar Sinan , Beyoğlu
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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