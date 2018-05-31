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Ağlayan çeşme

Ağlayan çeşme
Beyoğlu'nda 'ın 1568 yılında yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin kitabesi yıllar önce çalındı. Ardından tarihi çeşme, kaderine terk edildi. Adeta çöplük haline getirildi. Tarihi çeşmenin hemen üzerine yapılan işyerinde yıllarca kira olan Elektrik Pano imalatçısı Turgay Canikli, tarihi çeşmenin çalınan kitabesinin hala bulunamadığını kaydetti. Canikli, "Yıllar geçti ne kitabe nede hırsızlar bulunabildi. Çeşmenin hemen ilerisinde tarihi kemer kapısının üzerinde bulunan kitabeyi de çalmaya çalıştılar" dedi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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