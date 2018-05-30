Tescilli güzel

Çin, Ivanka Trump için tüm imkanlarını seferber etti. Son üç ayda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 13 ticari markayı tescilledi. Çin Marka Tescil Ofisi verilerine göre Ivanka Trump, son 3 ayda, aralarında bebek battaniyesi, tabut, parfüm, makyaj malzemesi, kase, ayna, mobilya, kitap, kahve, çikolata ve bal olan markalı ürünler için ticari tescil onayı aldı. Trump'a ayrıca 8 ürün için de geçici ticari marka tescili verildi. Söz konusu tescillere 3 ay içinde itiraz edilmemesi durumunda onlar da kalıcı hale gelecek. Başkan Trump'ın kızının halen 36 aktif marka tescili, 25 marka için de yanıt bekleyen tescil başvurusunun olduğu öğrenildi. Ancak Ivanka'nın büyümesine ABD'den tepki geldi. Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Noah Bookbinder, Ivanka Trump'ın ticaret yapmasını eleştirdi.
'SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR'
Bookbinder, şunları söyledi: "Bu durum yolsuzluk konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Ivanka'nın babasının görevine bağlı konumunu kullanarak kendine mali fayda sağlaması veya başka ülkelerin kendi markalarına yönelik muamelesinin karar alma süreçlerini etkilemesi ihtimali soru işaretleri yaratıyor."
'SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR'
Bookbinder, şunları söyledi: "Bu durum yolsuzluk konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Ivanka'nın babasının görevine bağlı konumunu kullanarak kendine mali fayda sağlaması veya başka ülkelerin kendi markalarına yönelik muamelesinin karar alma süreçlerini etkilemesi ihtimali soru işaretleri yaratıyor."
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