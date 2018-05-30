Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamadan başlıklar şu şekilde:

Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunuldu.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızın kullanılmasında tereddüt edilmeyecektir.

Üstün başarıyla sağlanan terörle mücadele operasyonları devam edecektir.

Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin, uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Filistin'de iki devletli çözümü ve barış zeminini tahrip eden girişimler kınanmıştır. Türkiye, Filistin'in haklı davasına destek olmayı sürdürecektir.