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Seçimlerden önceki son toplandı

(), Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.15'te başladı.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 16:38
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