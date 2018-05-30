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'İnce'den uzadı!

, 'nin adayı İnce'yi meydanlarda yalnız bıraktı. Ortak miting yapmalarının da doğru olmadığını açıkladı

İnceden uzadı!
Aradığı çatı başına çöken Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı göze alamadı. Tek rakibi Muharrem İnce'yi ateşe attı. CHP'nin adayı yaptı. Kendisi ise keyfine baktı.
"Neden miting yapmıyorsunuz" diye soranları ise verdiği cevapla şoka uğrattı: Biz mitingleri çok abartıyoruz! Seçmene ulaşamıyoruz. İnce ile ortak miting yapmayı da doğru bulmuyorum...

BÜTÜN DERDİ HDP
'nin barajı aşması ve Meclis'e girmesi gerekiyor. Yüzde 1 oy alsa dahi, en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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