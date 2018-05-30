Londra'nın kuzeyinde Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Enfield'da Belediye Meclis Başkanlığına, İşçi Partili 29 yaşındaki Nesil Çalışkan seçildi. Çalışkan bu göreve atanan ilk kadın ve etnik kökenli başkan olmanın yanında, 32 yerel bölge içindeki "en genç başkan" olma sıfatını da kazandı. Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen Çalışkan, "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" diye konuştu. Nüfusunun 5'te biri Türk olan Enfield'da İngilizce'den sonra en çok Türkçe konuşuluyor.
Çalışkan Türk kadını
Nesil Çalışkan, Londra Enfield Belediyesi Meclis Başkanı oldu.
Etiketler: Londra , Nesil Çalışkan , Kıbrıs , İngiltere
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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