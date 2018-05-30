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Çalışkan Türk kadını

, Enfield Belediyesi Meclis Başkanı oldu.

Çalışkan Türk kadını
Londra'nın kuzeyinde Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Enfield'da Belediye Meclis Başkanlığına, İşçi Partili 29 yaşındaki Nesil Çalışkan seçildi. Çalışkan bu göreve atanan ilk kadın ve etnik kökenli başkan olmanın yanında, 32 yerel bölge içindeki "en genç başkan" olma sıfatını da kazandı. Ailesi 1970'li yıllarda 'tan 'ye göçen Çalışkan, "Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici" diye konuştu. Nüfusunun 5'te biri Türk olan Enfield'da İngilizce'den sonra en çok Türkçe konuşuluyor.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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