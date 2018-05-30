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’den ‘Kayıp prens’ çağrısı

BM’den ‘Kayıp prens’ çağrısı
Birleşmiş Milletler, 12 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi Prens Navaf Talal Raşid hakkında 'dan bilgi talebinde bulundu. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, "Suudi Arabistan makamlarını, acilen nerede olduğunu, tutuklanıp tutuklanmadığını ya da suçlandıysa bunun hangi sebepten kaynakladığını açıklamaya çağırıyoruz" dedi.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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