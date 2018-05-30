Birleşmiş Milletler, 12 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Suudi Prens Navaf Talal Raşid hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi talebinde bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, "Suudi Arabistan makamlarını, acilen nerede olduğunu, tutuklanıp tutuklanmadığını ya da suçlandıysa bunun hangi sebepten kaynakladığını açıklamaya çağırıyoruz" dedi.
BM’den ‘Kayıp prens’ çağrısı
Etiketler: BM , Suudi Arabistan
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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