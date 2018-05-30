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'da dev ... Çok sayıda adrese baskın ve gözaltı... Sezginler Aşireti kimdir?

'da örgütüne yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen da 64 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Polis, baskın yaptığı adreslerden birinde yaptığı aramalarda gizli bölmede cephanelik, ayakkabılık arkasında da ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu.

Ankarada 64 adrese baskın

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve larla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) organizasyonunda yasadışı suç örgütlerine yönelik düzenlendi. "Sezginler Aşireti"nin üyelerinden oluşan örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, başkanlıklarından 300 personel yer aldı.

64 ADRESE BASKIN

Gece saatlerinden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler, daha önceden adresleri belirlenen 59 örgüt üyesinin yakalanması için sabah ezanıyla birlikte harekete geçti. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, belirtilen 64 ayrı adrese birer birer girdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı mensubu polisler, belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırarak şafak baskını gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Aralarında polis, askerlerin de olduğu iddia edilen örgütten 36 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Göksel, Gökçe ve Sinan S.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.

KİTAPLIĞIN ARKASINA GİZLENMİŞ BÖLMEDE CEPHANELİK BULUNDU

Söz konusu örgütlere ait ev, işyeri ve lokal görünümündeki yerlerde arama çalışması başlatıldı. Belirlenen yerleri didik didik arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş bir zula keşfetti. Gizli bölmeyi açan polisler, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Ayrıca apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde ve daire içindeki vitrinin arkasında da zulalanmış vaziyette silah ve kurşunlar bulundu.

AYAKKABILIK ARKASINDA GİZLİ GEÇİT

Adreslerde aramalarını sürdüren ekipler, lokal olarak kullanılan mekanda, ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin apartman boşluğundan sokağa çıktığı anlaşıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmalarına devam ediliyor.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 08:16
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