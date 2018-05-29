Rus resminin paha biçilmez tablolarından biri olarak kabul edilen İlya Repin'in 1885 tarihli "Korkunç İvan ve Oğlu İvan" adlı tablosu, Moskova'daki Tretyakovski Galerisi'nde bir vandalın saldırısına uğradı. Metal çubukla tabloyu koruyan kalın camı kıran saldırgan, kanvası yırttı. Saldırganın tabloya verdiği zararın Cottarelli, en az 100 bin dolar olduğu belirtildi.
Tabloya saldırı
Etiketler: Moskova
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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