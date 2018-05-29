Survivor Ayfer!

Kayalıkların arasına düşen küçük kız, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geldi. Saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 13 yaşındaki Ayfer Sak isimli kız çocuğu hayvan otlatırken elindeki su şişesini kayaların arasına düşürdü. Suyu almak için kayaların arasına inen Sak burada sıkıştı. Bir süre sonra nefes almakta zorlanmaya başladı.
Kızını kurtarmaya çalışan baba Bilal Sak, başarılı olamadı. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla kayalıkların arasına inip 2 saatlik çalışma sonucu kız çocuğunu kurtardı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayfer Sak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, küçük kızı kurtarmak için seferber oldu.
Kızını kurtarmaya çalışan baba Bilal Sak, başarılı olamadı. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla kayalıkların arasına inip 2 saatlik çalışma sonucu kız çocuğunu kurtardı. Hemen hastaneye kaldırılan Ayfer Sak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler, küçük kızı kurtarmak için seferber oldu.
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