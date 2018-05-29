Heyelan ve sel faciasından kurtulan vatandaş, yaşadıklarını anlattı. İnanılmaz olay üç gün önce Bursa Uludağ'da yaşandı. Şiddetli yağış sonrası, Orhaneli karayolunda heyelan ve sel yaşandı. Vadilerden su ve toprak aktı. Çok sayıda araç sular altında kaldı. 70 yaşındaki Haşim Akan ve oğlu Sinan (32), kamyonlarıyla sel felaketinin ortasında kaldı. Paniğe kapılan baba-oğul, kamyonun kupasına çıktı. Birbirine sarıldı. Ve çifte afetten kurtulmayı başardı. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Sinan Akan, "Selin ortasında mahsur kaldık. Dağdan taş, toprak, ağaç ne varsa gelmeye başladı. 200 kiloluk bir domuz da geldi. Ben, inek geldi sandım. Bir de baktım ki canlı domuz... Baktık ki aracın içinde boğulacağız, camın birini patlattık. Bu arada su seviyesi iyice arttı. Zar zor kamyonun üstüne çıktık. Kamyonumuz sel sularına tampon yapmasaydı, arkadaki araçlarda 4-5 kişi hayatını kaybedebilirdi. Sel suları o kadar hızlıydı ki kıyafetlerimizi bile söküp aldı. Cebimde beş bin lira para vardı, o da selde gitti. Yardım bekliyoruz" dedi.
Kamyon şoförü Sinan Akan, babasıyla birlikte sel ve heyalana direndi. "Hayatta kaldığımız için çok mutluyuz" dedi.
Kamyon şoförü Sinan Akan, babasıyla birlikte sel ve heyalana direndi. "Hayatta kaldığımız için çok mutluyuz" dedi.
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