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Rothschild planı

Rothschild planı
Dünyaca ünlü Rothschild ailesinin varislerinden 'in 'da bulunan evi geçen ay soyuldu. Soygunda 35 yaşındaki ünlü kadına ait 500 bin pound (3 milyon TL) değerindeki mücevherler çalındı. Kate Rothschild "Çok üzgünüm. Hepsinin büyük manevi önemi vardı. Ama neyse ki kimseye bir şey olmadı" açıklaması yaparken, ünlü kadının eski kocası da olaya dahil oldu. 10 ve 12 yaşlarındaki oğullarının uykuda olduğunu belirten eski koca Ben "O mücevherlerin bir kısmını Kate'e ben almıştım. Bulanlara ödül vereceğim" açıklamasını yaptı. Milyarder iş adamı Goldsmith'in altı yıl önce boşandığı eşi ile bu sayede tekrar yakınlaştığı iddia edildi.


BU MÜCEVHERİN DEĞERİ 100 BİN POUND
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