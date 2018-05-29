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'Nine'ja!

Büyükannesiyle birlikte judo yapan , ninesinin kendisine sürekli taktikler verdiğini söyledi. 80 yaşında olmasına rağmen judocu olan Ayşe Alataş ise antrenmanların çok güzel geçtiğini belirtti.

Nineja!
Ayten Nine, gençlere taş çıkardı. Yüreğir'de yaşayan 80 yaşındaki Ayten Alataş, torunu Ayşe Begüm Türk'ü spor salonuna götürüp getirirken judoyla tanıştı. Savunma sporu olan judoya merak sardı. "Ben de yapabilirim" diyen yaşlı kadın, 3 ay önce judoya başladı. Şalvarının üzerine judo elbiselerini giyip kemerini taktıktan sonra antrenmanlara katıldı. 3 aydır judo yapan Ayten Nine, öğrendiği teknikleri uyguladı. Şehir dışındaki maçlara da giden , "Judoyu kavga zannediyordum. 'Gideyim, göreyim' dedim. Geldim, gördüm. Kavga değilmiş çok hoşuma gitti. Bir heves içinde kendimi spor sahasına attım. Sahayı bana bıraktılar. 80 yaşındayım. 80 yıl daha yaşasam yine aynı sporu yapacağım" açıklamasını yaptı. Gençlerle judo yapan yaşlı kadın, judonun sağlığına çok iyi geldiğini ve fıtık rahatsızlığını büyük ölçüde atlattığını da vurguladı. Alataş, "Fıtığım vardı. Allah'a şükür bayağı atlattım. Hareket çok iyi bir şey. Bu sporun büyüğü, küçüğü yokmuş. Ben 80 yaşında geliyorum. Gençlere örnek oluyorum" ifadelerini kullandı.
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