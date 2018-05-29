Mürsel’ini arıyor

Milas'ta 25 Mayıs günü, zihinsel engelli, hastaneye gitmek için evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi polisi aradı. Ekipler arama çalışması başlattı. Kaybolan zihinsel engelli gencin annesi Ayşe Aydemir, "" diyerek yardım çağrısı yaptı.Kayıp gençten geriye Orhan Gencebay ile çektirdiği bu kare kaldı.