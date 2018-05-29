Mürsel’ini arıyor

Muğla Milas'ta 25 Mayıs günü, zihinsel engelli Mürsel Aydemir (20), hastaneye gitmek için evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi polisi aradı. Ekipler arama çalışması başlattı. Kaybolan zihinsel engelli gencin annesi Ayşe Aydemir, "Oğlumdan dört gündür haber alamıyorum. Gören veya duyanların hemen emniyet güçlerine durumu ihbar etmelerini rica ediyorum" diyerek yardım çağrısı yaptı.
Kayıp gençten geriye Orhan Gencebay ile çektirdiği bu kare kaldı.
Kayıp gençten geriye Orhan Gencebay ile çektirdiği bu kare kaldı.
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