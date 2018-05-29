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tükeniyor

Mattarella, dün ’nin eski Masası Şefi Cottarelli’ye ‘Başbakanlık’ hediye etti

İtalya tükeniyor
Tarihinde görülmemiş bir kriz yaşayan 'da, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella dün IMF Türkiye Masası eski Şefi Carlo Cottarelli'ye hükümet kurma görevi verdi. Cottarelli, 2000'li yılların başında Türkiye masasını yönetmişti. Mattarella, Cottarelli'den bir teknokratlar hükümeti kurmasını istedi. Görevi kabul eden Cottarelli, lerin gelecek yıl yapılacağını açıkladı. İtalya'da son aşamasına gelinen hükümet kurma çalışmaları, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın euro karşıtlığıyla bilinen ekonomi bakanı adayını veto etmesi üzerine dün çökmüştü. İktidara gelmek üzereyken Mattarella'nun vetosu ile karşılaşan 5 Yıldız Hareketi ve lig partileri şoka uğradı. İki parti, nın azledilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini istiyor.
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