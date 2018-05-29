Tarihinde görülmemiş bir kriz yaşayan İtalya'da, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella dün IMF Türkiye Masası eski Şefi Carlo Cottarelli'ye hükümet kurma görevi verdi. Cottarelli, 2000'li yılların başında Türkiye masasını yönetmişti. Mattarella, Cottarelli'den bir teknokratlar hükümeti kurmasını istedi. Görevi kabul eden Cottarelli, seçimlerin gelecek yıl yapılacağını açıkladı. İtalya'da son aşamasına gelinen hükümet kurma çalışmaları, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın euro karşıtlığıyla bilinen ekonomi bakanı adayını veto etmesi üzerine dün çökmüştü. İktidara gelmek üzereyken Mattarella'nun vetosu ile karşılaşan 5 Yıldız Hareketi ve lig partileri şoka uğradı. İki parti, Cumhurbaşkanının azledilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini istiyor.
İtalya tükeniyor
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, dün IMF’nin eski Türkiye Masası Şefi Cottarelli’ye ‘Başbakanlık’ hediye etti
Etiketler: Sergio Mattarella , İtalya , Cumhurbaşkanı , Türkiye , seçim , IMF
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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