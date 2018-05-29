İmla hatası!

Donald Trump, ABD başkanı seçildi. Koltuğa oturduğu günden beri "bomba"ları bitmedi! Şimdi de bir cevapla gündeme geldi. Eski emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Amerika'nın Florida eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden gençlerle ilgili Trump'a mektup gönderdi. Mektupta ülkedeki silahlanmalarla ilgili konu işlendi. Ardından Trump da mektuba mektupla cevap verdi. Ancak bu mektubu okuyan Mason, şok geçirdi.
Mason, Beyaz Saray'dan gönderilen ve Başkan Trump imzalı mektupta 'devlet ve başkan' dâhil pek çok kelimenin hatalı yazıldığını fark etti. Ardından Mason, imla hatalarını düzelttiği mektubu Beyaz Saray'a geri gönderdi. İngilizce öğretmeni kadın "Eğer ortaokulda okuyan bir çocuk tarafından yazılmış olsaydı mektuba c ya da c- notu vereceğini" kaydetti.
Emekli öğretmen Yvonne Mason
Mason, Beyaz Saray'dan gönderilen ve Başkan Trump imzalı mektupta 'devlet ve başkan' dâhil pek çok kelimenin hatalı yazıldığını fark etti. Ardından Mason, imla hatalarını düzelttiği mektubu Beyaz Saray'a geri gönderdi. İngilizce öğretmeni kadın "Eğer ortaokulda okuyan bir çocuk tarafından yazılmış olsaydı mektuba c ya da c- notu vereceğini" kaydetti.
Emekli öğretmen Yvonne Mason
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