Ankara'da yaklaşık 8 dakika süren sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dikmen'de yolları kaplayan dolu yığınının kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlar, küreklerle yolu açmaya çalıştı.
Dizlere kadar dolu yağdı
Etiketler: Ankara , Hava durumu
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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