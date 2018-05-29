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Dizlere kadar dolu yağdı

Dizlere kadar dolu yağdı
Ankara'da yaklaşık 8 dakika süren sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dikmen'de yolları kaplayan dolu yığınının kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlar, küreklerle yolu açmaya çalıştı.
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